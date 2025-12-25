أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات جديدة بشأن تنظيم الحصص الإضافية بالأجر في المدارس الرسمية بجميع المراحل، بما في ذلك التعليم الثانوي الفني.

وجاءت التعليمات، في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التربية والتعليم، تلبيةً لاستفسارات المديريات حول العجز الواضح في هيئات التدريس بالمواد الفنية، وما يستلزمه الأمر من زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعينين لضمان استمرارية العملية التعليمية وانتظامها.

وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى للحصص الإضافية بالأجر لكل معلم لا يجوز أن يتجاوز عشر حصص أسبوعيًا، وذلك حرصًا على سير وانتظام العملية التعليمية داخل مدارس التعليم الفني، وضمان توزيع عادل وفعّال للحصص بين المعلمين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لمعالجة العجز في الكوادر التعليمية بالمواد الفنية، ودعم جودة التعليم الفني ومواكبة احتياجات الطلاب التعليمية والمهنية.

