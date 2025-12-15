أصدر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعيين الدكتور جبريل أنور حميدة مشرفًا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ضمن تغييرات قيادات الوزارة الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة المناهج التعليمية وتطوير العملية التعليمية في مصر.

ويتمتع الدكتور جبريل حميدة بسيرة مهنية في مجال المناهج والمعايير التربوية، حيث شارك في إعداد الإطار العام للمناهج للتعليم قبل الجامعي، ووضع الوثائق النوعية لتطوير المواد الدراسية، بالإضافة إلى إعداد مواصفات تأليف الكتب الدراسية ومعايير تحكيمه، كما ساهم في وضع إطار تطوير التعليم 2.0، وإعداد معايير ومصفوفات سلسلة رياض الأطفال، و سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (K-12).

وفي مجال إعداد المناهج التعليمية، شارك حميدة في تأليف كتب اللغة العربية والتربية الدينية منذ عام 2006، بالإضافة إلى تأليف كتب التعليم المجتمعي، وسلسلة رياض الأطفال للمدارس المصرية، وكتب المعاهد الفنية للتمريض، وأدلة الأنشطة المصاحبة للمنهج، مثل الإدمان والتدخين وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمهارات الحياتية.

كما أشرف على مناهج تعليمية لصالح شركات ومؤسسات تعليمية دولية في سلطنة عمان، دولة قطر، الإمارات والسعودية، وشارك في تصميم وإخراج كتب وزارة التربية والتعليم بالإمارات، بالإضافة إلى إنتاج فيديوهات تعليمية لشركة تطوير بالسعودية.

اقرأ أيضاً:

تأكيدًا لمصراوي.. "التعليم" تصرف مستحقات سبتمبر وأكتوبر لمعلمي الحصة

عميد طب القاهرة يدعو إلى تصنيع أول جهاز ECMO مصري