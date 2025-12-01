مدير تعليم القاهرة: التعامل الفوري مع أي مخالفات أو تقصير داخل المدارس

أجرت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة المرج التعليمية، لمتابعة سير امتحانات شهر نوفمبر والاطمئنان على استعدادات المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة للطلاب.

وبدأت الجولة بمدرسة محمد فريد الابتدائية الصباحية، حيث تفقدت انتظام الامتحانات داخل اللجان، ووجهت بسرعة الانتهاء من دهانات الحوائط ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بالنظافة والمظهر العام، مؤكدة: "جاهزية المدرسة ليست رفاهية… وأي تقصير في الصيانة أو المتابعة هو إهمال مباشر سيتم محاسبته".

ثم انتقلت إلى مدرسة براعم المستقبل الابتدائية الصباحية، حيث رصدت بعض الرواكد داخل المدرسة، ووجهت بإزالتها على الفور، مع التشديد على تنفيذ دهانات الفصول ورفع مستوى الانضباط. كما تابعت سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى التفاعل بين المعلمين والطلاب.

واختتمت الجولة بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بنين، حيث تابعت امتحانات الصف الثاني الثانوي، وحثت الطلاب على الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدة أن النظافة والانضباط مسؤولية مشتركة بين الطلاب والعاملين داخل المدارس.

وفي ختام جولتها، وجهت مدير المديرية رسالة واضحة وحاسمة لجميع مدارس القاهرة، قالت فيها: "التقصير لن يترك دون محاسبة… والمتابعة الميدانية مستمرة يوميًا لضمان بيئة تعليمية جاذبة وآمنة لأبنائنا الطلاب".

