أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، بشأن تعديل موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي، في ضوء مواعيد إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأشار الخطاب إلى أن التقييم المبدئي، الذي كان مقررًا أصلاً في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2025 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026، سيتم عقده في المديريات المعنية خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025.

وأوضح الخطاب أن هذا القرار يشمل 13 محافظة هي: القاهرة، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، لضمان عدم تعارض مواعيد التقييم مع إجراء الانتخابات وضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

