رابط تسجيل استمارات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح التسجيل الإلكتروني لاستمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك عبر المنصة الرسمية للوزارة، لتسهيل عملية تسجيل بيانات الطلاب وضمان دقتها.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على الرابط التالي لتسجيل الاستمارة: https://moe-register.emis.gov.eg/login

خطوات التسجيل

لتسجيل الاستمارة بنجاح، يجب على الطالب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم واختيار منصة الشهادات العامة.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والنقر على أيقونة منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية أو تسجيل استمارات بيانات الطلاب.

في حالة فقدان اسم المستخدم أو كلمة المرور، يمكن الدخول عبر الرابط الخاص بمتطلبات البريد الإلكتروني لإتمام التسجيل.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرقم السري عبر منصة الشهادات العامة.

تظهر بعد ذلك الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2026.

تسجيل البيانات والصورة الشخصية

يجب على الطلاب إدخال جميع البيانات المطلوبة بعناية ومراجعتها قبل حفظها لضمان صحتها. كما يتعين رفع صورة شخصية واضحة تتطابق مع الصورة المقدمة للمدرسة، لضمان قبول الاستمارة دون مشاكل.

مراجعة وحفظ الاستمارة

بعد الانتهاء من إدخال البيانات والصورة، يُنصح بمراجعة كافة المعلومات المسجلة قبل الضغط على زر حفظ، لضمان تسجيل الاستمارة بشكل صحيح دون أخطاء.

