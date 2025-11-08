التعليم تطلق احتفالات أعياد الطفولة بجميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء فعاليات احتفالات أعياد الطفولة في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم إبداعات الأطفال وتنمية مواهبهم المختلفة في إطار وطني وتربوي متميز.

وأكدت الوزارة أن الفعاليات تنفذها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية إدارة التربية المسرحية، بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات.

وتُقام الفعاليات تحت إشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة الأستاذ أمين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، وتنفيذ إدارة التربية المسرحية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن احتفالات هذا العام تأتي ضمن الخطة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية للعام الدراسي 2025 / 2026، وتهدف إلى إبراز الطاقات الفنية والإبداعية لدى طلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية، وتشمل الفعاليات تقديم عروض مسرحية، وفقرات غنائية واستعراضية، وأعمال فنية تعبّر عن روح الطفولة المصرية المليئة بالبراءة والخيال والإبداع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن احتفالات هذا العام تُقام تحت شعار "طفولة تبني الوطن... وإبداع يصنع المستقبل"، والذي يعكس رؤية الوزارة في تمكين الجيل الصغير من التعبير عن ذاته والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وأشارت إلى أن الأنشطة المتنوعة التي تتضمنها الاحتفالات ستسهم في اكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهاراتهم في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية.

وأكدت الوزارة على أن احتفالات أعياد الطفولة هذا العام ليست مجرد فعاليات فنية، بل رسالة تربوية وإنسانية تسعى إلى تنمية روح الانتماء وتعزيز الهوية المصرية في نفوس الطلاب، تأكيدًا لدور الأنشطة في بناء شخصية متكاملة قادرة على الابتكار والعطاء.

