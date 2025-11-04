اتعلموا برمجة.. جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس في الدقهلية –صور

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جولة تفقدية مفاجئة اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس بمحافظة الدقهلية؛ لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، والاطمئنان على تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

وتضمنت الجولة زيارة مدرسة "أحمد لطفى السيد الثانوية بنين" بإدارة السنبلاوين التعليمية، والتي تضم عدد ٢٠١٢ طالبًا، حيث حرص الوزير محمد عبد اللطيف على حضور طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، مشيدًا بدور مدير المدرسة والمعلمين والعاملين بالمدرسة في انضباط الطلاب.

وحرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية ومتابعة تفاعل الطلاب مع المعلمين، واستمع إلى آرائهم حول المناهج ونظام شهادة البكالوريا، وأجرى حوارًا مع الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، موجهًا إياهم بضرورة الاهتمام بدراسة المادة على منصة "كيريو" اليابانية، والتي تؤهلهم بعد تجاوز اختبار "توفاس" للحصول على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية؛ بما ينعكس على توفير فرص عمل لائقة لهم بعد تخرجهم.

وتابع عبد اللطيف أيضًا مستوى تحصيل الطلاب، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية بانتظام.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات والتي تضم ٣٠٥٨ طالبة؛ حيث حرص خلال تفقده الفصول على إجراء حوار مع طالبات بالصف الأول الثانوي حول الدراسة والمناهج الدراسية؛ خصوصًا مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن البرمجة ستكون عنصرًا أساسيًّا في كل مهن المستقبل.

وأكد الوزير، خلال حديثه مع الطالبات، أهمية الاهتمام بدراسة مادة التاريخ في المرحلة الثانوية، موضحًا أن الوعي بتاريخ الوطن يشكّل أساس الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "الزريقي الابتدائية المشتركة" بإدارة السنبلاوين التعليمية، وحرص خلال زيارة المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، موجهًا بضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب والطالبات ومتابعتهم؛ حرصًا على متابعة تحصيلهم الدراسي وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وتفقد الوزير مدرسة "طه حسين الثانوية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية؛ حيث تابع نسب الحضور والتقييمات الأسبوعية، واستمع إلى آراء الطلاب حول المنصة اليابانية الخاصة بتعلم مادة البرمجة، وأجرى نقاشًا معهم حول فرص العمل التي ستتوفر لمن يتقن هذا التخصص.

وتضمنت جولة الوزير كذلك مدرسة "محمد جمال الدين عثمان الإعدادية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية، والتي تضم ٩٥٦ طالبًا، والتي حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي.

وقام ا عبد اللطيف بزيارة مدرسة "سندوب الثانوية بنات" بإدارة غرب المنصورة التعليمية، والتي تضم ٨١٠ طالبات، وحرص خلال تفقده على الاطلاع على الكثافة الطلابية ومدى استيعاب الطالبات للمواد الدراسية.

ووجه الوزير بتقديم شهادات تقدير للطالبات اللاتي يجتزن مستويات عليا في مادة البرمجة على المنصة؛ في إطار تحفيزهن على مواصلة دراسة المادة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة الطلاب والطالبات لهذه المادة حتى تتواكب قدراتهم ومهاراتهم مع مهن المستقبل.

وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع عدد من الطالبات حول طموحاتهن المستقبلية، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على تحديث المناهج بشكل متكامل، لمواكبة الأنظمة التعليمية العالمية.