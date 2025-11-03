مواعيد امتحانات نصف العام وإجازة الطلاب 2026.. التفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد إجازة نصف العام الدراسي للعام الجاري 2025-2026، والتي ستبدأ اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026 وتستمر حتى الأربعاء 5 فبراير 2026، وجاءت الإجازة بعد استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ من السبت 10 يناير 2026.

كشفت الوزارة عن تفاصيل التقييمات والامتحانات الخاصة بالصفين الأول والثاني الابتدائي كما يلي:

التقييم المبدئي: من الاثنين 14 ديسمبر حتى الخميس 17 ديسمبر 2025.

التقييم النهائي: أيام الجمعة والسبت والأحد 3 و4 و5 يناير 2026.

أوضحت الوزارة أنه لن تُعقد أي امتحانات يومي 6 و7 يناير 2026 احتفالًا بـعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، الذي يوافق يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

كما لن تُجرى امتحانات يوم 19 يناير 2026.

تبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل والمدارس الفنية اعتبارًا من السبت 10 يناير 2026، بالتزامن مع استمرار الدراسة في بقية المدارس الفنية الأخرى.

