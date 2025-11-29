كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة حول واقعة إهانة معلمة الإسكندرية، مؤكدًا أن الوزارة تعاملت بحزم مع الحادث.

وقال زلطة خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "وير التعليم أصدر منذ العام الماضي لائحة الانضباط المدرسي التي تنص على عقوبات صارمة لكل مخالفة"، مشيرًا إلى أن اللائحة تتضمن تفاصيل شاملة لكل السلوكيات المنحرفة.

وأضاف زلطة أن الواقعة تمثل إهانة للمعلم وسلوكيات غير أخلاقية وغير مقبولة، مؤكدًا: "لا نقبل بأن يكون هذا المشهد موجود في أي مدرسة".

وتابع أن الوزارة تحركت فور انتشار الفيديو، حيث تم إطلاع الوزير على الواقعة مباشرة واتخاذ إجراءات فورية.

وأشار متحدث التعليم، إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن جميع ملابسات الواقعة، موضحًا: "هناك تفاصيل كثيرة لسه بيتم التحقيق فيها، ولجنة متكاملة من الوزارة ذهبت للمدرسة والإدارة التعليمية"، مؤكدًا أن المحاسبة ستشمل جميع الأطراف المقصرة في الإشراف.

وشدد على أن العقوبات ستطال جميع الطلاب المشاركين في الواقعة بعد اكتمال التحقيقات، مشددًا على أن "مافيش أي مبرر للتصرف الذي قام به الطلاب"، مشددًا على أن القرارات ستتخذ بهدوء وروية لضمان تحقيق العدالة دون ظلم لأي طرف.