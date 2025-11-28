ألف جنيه.. فئات ممنوعة من الحصول على حافز التدريس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات التي لا يحق لها صرف حافز التدريس خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم القواعد المالية وضمان دقة تطبيق ضوابط الاستحقاق داخل المدارس.

وأوضحت الوزارة أن معلمي المدارس الحكومية ذات الطبيعة الخاصة لا يدخلون ضمن الفئات المستحقة لحافز التدريس، نظرًا لحصولهم بالفعل على حافز مميز يختلف عن الحافز المُخصص للمعلمين في المدارس العامة.

كما شددت الوزارة على أن المعلمين الذين لا يستكملون النصاب الأسبوعي للحصص المقرر على مدار الشهر لن يكونوا ضمن المستحقين للحافز، مع مراعاة العطلات الرسمية، وإجازات الأعياد، وكذلك الإجازات العارضة والسنوية التي ينظمها القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن مدير المدرسة ووكيلها يحق لكل منهما الحصول على حافز إدارة مدرسية إضافي إلى جانب الحافز المقرر قانونًا لوظيفته، إلا أنه لا يجوز لهم الجمع بين هذا الحافز وبين حافز التدريس، حتى في حال تكليف أي منهما بالقيام بحصص داخل المدرسة.

وأكدت الوزارة أن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا غير مشمولين بحافز التدريس في الوقت الراهن.

