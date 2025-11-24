خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026.. التفاصيل كاملة

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء تسجيل استمارات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لإجراءات التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة رابط التسجيل الإلكتروني، والذي خصصته الوزارة على الموقع الرسمي لتسهيل إتمام العملية من المنزل، ويمكن الوصول إليه مباشرة عبر الرابط.. اضغط هنا.

خصصت الوزارة رابطًا مباشرًا لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026 من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوزارة، ومن المقرر تفعيله في الموعد الرسمي خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر.

خطوات التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب إتمام التسجيل باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، ثم الانتقال إلى منصة الشهادات العامة.

اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على "التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية" أو "تسجيل استمارات بيانات الطلاب".

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرقم السري الخاص بالطالب.

ملء جميع البيانات المطلوبة بعناية ودقة داخل الاستمارة.

رفع الصورة الشخصية للطالب، مع ضرورة مطابقتها للصورة المعتمدة بالمدرسة.

مراجعة جميع البيانات قبل الحفظ النهائي.

الضغط على حفظ لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة

حددت الوزارة مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية:

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من بطاقة ولي الأمر.

إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الحالي، مع صورة منه.

صور شخصية حديثة للطالب مطابقة لشهادة الميلاد.

سداد رسوم الشهادة الإعدادية البالغة 158 جنيهًا، مع إحضار صورتين من إيصال الدفع.

