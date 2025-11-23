إعلان

"التعليم": نحقق في ادعاء اعتداء جنسي على طالب من ذوي الهمم بكفر شكر

كتب : أحمد الجندي

04:25 م 23/11/2025

اعتداء جنسي على طالب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية واقعة أثارت جدلًا، زُعم فيها أن طالبًا بالصف الثاني الإعدادي في مدرسة كفر شكر الإعدادية بمحافظة القليوبية اعتدى جنسيًا على زميله من ذوي الهمم داخل المدرسة.

من جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله لا يزال في إطار الادعاء، ولم تثبت صحته بعد، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها الشؤون القانونية للتأكد من حقيقة الواقعة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الطالب الذي زُعم تورطه في الاعتداء تم تطبيق لائحة الانضباط عليه بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من التحقيقات والوصول إلى حقيقة ما حدث.

وشدد المصدر على أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول، خاصة الطلاب من ذوي الهمم، مؤكداً حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة داخل المدارس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اعتداء جنسي على طالب ذوي الهمم كفر شكر مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026