"التعليم": نحقق في ادعاء اعتداء جنسي على طالب من ذوي الهمم بكفر شكر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية واقعة أثارت جدلًا، زُعم فيها أن طالبًا بالصف الثاني الإعدادي في مدرسة كفر شكر الإعدادية بمحافظة القليوبية اعتدى جنسيًا على زميله من ذوي الهمم داخل المدرسة.

من جهته، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن ما يتم تداوله لا يزال في إطار الادعاء، ولم تثبت صحته بعد، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر نتائج التحقيقات التي تجريها الشؤون القانونية للتأكد من حقيقة الواقعة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الطالب الذي زُعم تورطه في الاعتداء تم تطبيق لائحة الانضباط عليه بشكل مؤقت، إلى حين الانتهاء من التحقيقات والوصول إلى حقيقة ما حدث.

وشدد المصدر على أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول، خاصة الطلاب من ذوي الهمم، مؤكداً حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة داخل المدارس.