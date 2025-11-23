إعلان

بعد واقعة الاعتداء على أطفال.. "التعليم" تتسلم مدرسة سيدز الدولية

كتب : أحمد الجندي

11:37 ص 23/11/2025

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

تولّت لجنة متخصصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدارة مدرسة سيدز الدولية، بعد صدور قرار بوضع المؤسسة التعليمية تحت الإشرافين المالي والإداري، على خلفية الاتهامات الموجهة لعدد من العمال بالتعدي على مجموعة من الأطفال داخل المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة المكلّفة قد تسلمت إدارة المدرسة فعليًا منذ يوم أمس، حيث بدأت مباشرة أعمالها بشكل منتظم، مع متابعة دقيقة لسير العملية التعليمية والإدارية داخل المبنى.

وزارة التربية والتعليم مدرسة سيدز الدولية الأطفال

