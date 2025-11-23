باستثناء 324 مدرسة.. تعليم القاهرة تؤكد انتظام الدراسة

كتب- أحمد الجندي:

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام الدراسة بشكل طبيعي في جميع مدارس المحافظة، باستثناء 324 مدرسة فقط جرى تخصيصها كلجان انتخابية خلال فترة الانتخابات.

وقالت الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، مدير المديرية، إن العملية التعليمية تسير وفق الجداول المقررة دون أي تعطيل في المدارس غير المستخدمة للعملية الانتخابية، مع توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين.

وأوضحت وكيل الوزارة أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية لضمان عدم تأثر الطلاب بسير الانتخابات، مؤكدة أن الدراسة مستمرة في باقي المدارس بصورة كاملة ومنتظمة.

وأضافت أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع على مدار الساعة جاهزية اللجان الانتخابية، إلى جانب متابعة انتظام الدراسة وتوفير مناخ تربوي مناسب خلال هذه الفترة.

ووجهت مدير المديرية مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الانضباط والالتزام بالجدول الدراسي، والاطمئنان على سير الشرح والأنشطة، مؤكدة أن المدرسة ستظل دائمًا مكانًا للتعليم والتربية مهما تزامنت معها مناسبات أو فعاليات وطنية.

اقرأ أيضاً:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة





شركة الأتوبيس الترددي تنفي تعديل مواعيد التشغيل

لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب