وجهت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بسرعة تحديث أجهزتهم اللوحية استعدادًا للامتحانات الإلكترونية المقررة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة على ضرورة اتباع مجموعة من الخطوات لضمان أداء سلس وبدون مشكلات وهي:

- ينبغي على الطلاب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ على التابلت بدقة، والتأكد من اتصال الجهاز بشبكة المدرسة فقط تحت اسم school، مع إزالة شريحة الهاتف، نظرًا لأن الامتحان سيكون محليًا عبر الشبكة الداخلية للمدرسة، ويُمنع استخدام أي شبكة أخرى لضمان استقرار الاتصال.

وأضافت: على الطلاب فتح الشاشة في الوضع العادي Light Mode وعدم استخدام الوضع الداكن Dark Mode، وإيقاف السطوع التكيفي، وضبط مستوى الإضاءة بما يناسب العين، مع تحديد زمن توقف الشاشة على 30 دقيقة.

- يجب تفعيل حساسية اللمس لتعمل الأقلام الإلكترونية بشكل صحيح، وإيقاف شريط المهام واللوحات الجانبية، وضبط شريط التنقل على الأزرار ووضعها في المنتصف، والتأكد من أن لون الخطوط والأيقونات لم يتغير، وإذا حدث ذلك يجب العودة لإعدادات الخلفية والنمط وحالة الألوان وإلغاء أي تعديل.

- يجب التأكد من وجود كل من اللغة العربية والإنجليزية على لوحة المفاتيح لتسهيل إدخال الإجابات بشكل صحيح.

- يجب حذف سجل التصفح وبيانات جوجل كروم قبل كل امتحان، واختيار جميع الأوقات، والتأكد من تحديث جميع التطبيقات الأساسية على التابلت بما في ذلك نوكش ومتجر بلاي، وتحديث منصة SwiftAssess للتأكد من أن الإصدار الحالي هو V1.9.15.

- عند فتح تطبيق SwiftAssess، يجب التأكد من الأذونات الخاصة به عبر إعدادات إمكانية الوصول للتطبيقات المثبتة، ويحصل كل طالب على ورقة تحتوي على اسمه، وكود الدخول، وكلمة المرور، ويجب إدخال الكود بدقة عند تسجيل الدخول إلى المنصة.

- يجب شحن التابلت بحيث لا تقل نسبة البطارية عن 20%، وإغلاق الجهاز عند مغادرة المنزل وفتحه فقط في الفصل المخصص للامتحان، وعدم وضع أوراق أو مناديل أو نقود بين الجراب والجهاز لتجنب التأثير على حساسية الشاشة.

- يُنصح بحذف الشبكات غير المستخدمة، بما فيها شبكات الشير والأندرويد، لتفادي أي ضغط على شبكة school، مع التأكد من عدم حذف شبكة MOE.

- يمكن للطالب تسليم الامتحان فور الانتهاء من جميع الأسئلة، حتى لو قبل نهاية الوقت، ويجب التأكد من ظهور رسالة «تم التسليم بنجاح»، وفي حال عدم ظهورها يجب التواصل مع مسؤول المنصة بالمدرسة للتحقق.

- يُمنع مغادرة اللجنة أو المدرسة قبل انتهاء الامتحان، لأن ذلك قد يمنع فتح الامتحان التالي.

