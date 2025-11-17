ضوابط امتحانات نوفمبر 2025 لطلاب النقل

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بعقد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لطلاب صفوف النقل في المدارس، بهدف تنظيم سير الامتحانات وضمان دقة تقييم الطلاب ومطابقة أسئلة الامتحانات للمنهج الدراسي.

وأكدت المديريات، أن كل مادة ستخضع لـ3 نماذج امتحانية مختلفة، يتم إعدادها تحت إشراف الموجه الأول للمادة، الذي يلتزم بتطبيق المواصفات الفنية الخاصة بالامتحان، وتحديد الوزن النسبي للوقت سواء كان حصة كاملة أو جزءًا منها، مع تعميم التعليمات على جميع المعلمين المنفذين في المدارس.

وأوضحت المديريات، أنه يجب على كل معلم تسجيل درجات كل طالب في سجل مخصص، يتضمن توقيع موجه المادة ومدير المدرسة، لضمان متابعة دقيقة لمستوى الطلاب والتحقق من صحة النتائج.

وأشارت إلى أن امتحانات نوفمبر تستهدف الأجزاء التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي وحتى نهاية نوفمبر، ويُقاس من خلالها مستوى نواتج التعلم للفترة المحددة بواقع 5 درجات لكل جزء.

وأضافت أن تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي يقتصر على مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية والرياضيات، على أن تكون المواد التي تُضاف للمجموع في الصفوف الثلاثة الأولى هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وأكدت أنه سيتم منع تصعيد الطلاب غير المتمكنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة في الصفين الأول والثاني الابتدائي، لضمان تعزيز الكفاءات الأساسية قبل الانتقال للصف الأعلى.

