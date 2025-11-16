ضوابط امتحانات شهر نوفمبر 2025.. تفاصيل

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية عن الضوابط المنظمة لامتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، حيث يتولى الموجه الأول لكل مادة إعداد الامتحانات، على أن تشمل ثلاثة نماذج (أ – ب – ج) لتغطية الطلاب في الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة إلى طلاب وطالبات الدمج.

ويراعى أن يؤدي طلاب الدمج امتحاناتهم في نفس توقيت أقرانهم، وفق المواصفات الفنية المعتمدة لكل نوع من الإعاقة.

وأكدت المديريات التعليمية إعداد امتحان بديل للمدارس التي لا تعمل يوم الأحد، ليؤديه الطلاب يوم السبت، مع مراعاة الوزن النسبي لكل مادة.

وشددت على الالتزام الكامل بجدول مواعيد الاختبارات ومتابعة التنفيذ بدقة من جانب كل إدارة تعليمية، ضمانًا لسير الامتحانات بشكل منظم.

كما حددت أيام منفصلة لعقد امتحانات المستوى الرفيع والتجريبي وخاص اللغات للصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك لتجنب أي تعارض مع الجدول الدراسي للمواد الأساسية.

ويؤدى الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بنصف فترة أو فترة كاملة وفق الوزن النسبي للمادة وبما يتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

ونبهت المديريات التعليمية إلى ضرورة عدم الإخلال بسير اليوم الدراسي وخطط المناهج، بحيث يستكمل اليوم بشكل طبيعي، مع التزام الطلاب بالزي المدرسي.

أما المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الرياضية والتربية الموسيقية، فتطبق عليها قواعد النجاح والرسوب وفق القرار رقم 137.

وطالبت المدارس بالاحتفاظ بأوراق الامتحانات داخل كنترول المدرسة بعد الانتهاء من الرصد، مع تسجيل الدرجات ومتوسطات التقييم في الشهادة الشهرية الصادرة عن الوزارة، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء الامتحانات.

