قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن حبس طالبة داخل أحد الفصول الدراسية لمدة تجاوزت ثلاث ساعات في يومين بسبب تأخر والدها عن سداد المصروفات يُعد تصرفًا غير تربوي، وينتهك القيم الإنسانية الأساسية، مؤكدًا أن لهذه الواقعة تأثيرات نفسية وتربوية واجتماعية خطيرة على الطالبة.

وأشار شوقي، في تحليل له بعنوان "من التربية إلى العقاب: قراءة نفسية في واقعة حبس طالبة بسبب المصروفات", إلى أن الطالبة قد تتعرض لمجموعة من التداعيات السلبية، أبرزها:

شعورها بالإهانة وفقدان الثقة بالنفس نتيجة ربط المدرسة بالعقاب.

إصابتها بالهلع والرعب من المدرسة، ما قد يؤدي إلى كراهية التعلم وتراجع الأداء الدراسي.

احتمال تأثير سلبي على صحتها الجسدية نتيجة منعها من حقوقها الطبيعية من طعام وشراب واستخدام الحمام.

فقدان الطالبة للإحساس بالأمن والأمان داخل المدرسة، وتحولها من مكان للحماية إلى مكان للخوف والعقاب.

شعورها بالخجل أمام زملائها والمجتمع نتيجة انتشار الواقعة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، واحتمال تعرضها للتنمر.

انخفاض الدافعية للتعلم واكتساب سلوكيات العدوانية أو التمرد نتيجة شعورها بالظلم، ونشر ثقافة البلطجة بين الطلاب.

تشويه صورة المدرسة في أعين المجتمع.

أساليب تربوية للتعافي من آثار الواقعة

وأكد الدكتور شوقي أن معالجة هذه التداعيات تتطلب مجموعة من الإجراءات التربوية والقانونية، منها:

إخضاع المدرسة للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم.

إعادة تقييم مؤهلات العاملين في المدارس والتأكد من سلامتهم النفسية.

تنظيم دورات للتوعية القانونية والنفسية لجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية.

تقديم جلسات دعم نفسي وعلاج سلوكي للطالبة لمساعدتها على تجاوز التجربة الصادمة.

نقل الطالبة إلى مدرسة أخرى لتجنب ارتباطها بالخبرة السلبية السابقة.

منع المحيطين بالطالبة من تذكيرها بالواقعة للحفاظ على استقرارها النفسي.

تعزيز ثقة الطالبة بنفسها من خلال التركيز على نقاط قوتها ومواهبها وإنجازاتها.

تقديم اعتذار رسمي وشخصي من إدارة المدرسة للطالبة ووالديها.

محاسبة كل من تسبب في الواقعة قانونيًا لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأشار شوقي إلى أن مثل هذه الخطوات ضرورية لإعادة الطالبة إلى بيئة تعليمية آمنة وصحية، وضمان عدم تكرار ممارسات غير تربوية تهدد حقوق الطلاب الأساسية.

