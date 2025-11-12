قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وضع مدرسة نيو كابيتال الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار التحقيقات التي وجه بها الوزير بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

ووفق بيان، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.

يأتي ذلك بعد ورود شكاوى من أولياء الأمور بشأن احتجاز عدد من الطلاب داخل المدرسة بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

