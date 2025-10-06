داليا الحزاوي: المعلم حجر الأساس في بناء أجيال المستقبل

وجهت داليا الحزاوي الخبيرة الأسرية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، التحية والتقدير لكل معلم ومعلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم معبرة عن شكرها العميق وامتنانها لجهودهم المخلصة في بناء جيل مسلح بالعلم والمعرفة والقيم والأخلاق قائلة أن تجربة التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا أوضحت لنا أهمية الدور الذي يلعبه المعلم في حياة أبنائنا.

وقالت الحزاوي: في هذا اليوم، يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا قيمة احترام المعلم وتقديره، ويبدأ ذلك من داخل الأسرة، من خلال الحديث الإيجابي عن المعلم داخل المنزل، مما ينعكس على التزام الأبناء وسلوكهم داخل المدرسة، فحينما يشعر الطفل بأن والديه لا يقدران دور المعلم، فإن ذلك يؤثر سلبًا على علاقته به، وهو ما نلاحظه اليوم من خلل واضح في العلاقة بين الطالب والمعلم.

واختتمت الحزاوي تصريحها لمصراوي قائلة: بالرغم من تحسين أوضاع المعلم خلال الفترة الماضية من خلال صدور سلسلة من القرارات التي هدفت دعمه ماديا ومعنويا إلا أنه يحتاج للمزيد من الدعم والمساندة مؤكدة أن المعلم هو حجر الأساس في أي عملية تطوير حقيقي للتعليم.

والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للمعلم، الذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1994، يُعد مناسبة سنوية للاعتراف بجهود المعلمين في بناء الأوطان وصياغة عقول الأجيال القادمة.

