مشهد أبوي.. وزير التعليم يصافح طفلاً بزي عسكري أثناء جولته بالاسكندرية

كتب : أحمد الجندي

08:59 م 05/10/2025

وزير التعليم يصافح طفلاً بزي عسكري

شهدت جولة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بمحافظة الإسكندرية، مشهدًا مميزاً حيث التُقطت صورة لطفل يرتدي الزي العسكري وهو يصافح الوزير.

وجاءت هذه اللحظة خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير بعدد من المدارس بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على انتظام الحصص وتطبيق خطط الأنشطة المدرسية.

