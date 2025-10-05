وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام العملية التعليمية بإدارة غرب القاهرة

قامت الدكتورة وفاء رضا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، بجولة تفقدية لإدارة غرب القاهرة التعليمية، وفقاً لتوجيهات الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية.

تفقد المدارس والفصول الدراسية

استهلت وكيل المديرية جولتها بزيارة مدرستي الزمالك للبنات، والجزيرة الرسمية للغات، حيث كان في استقبالها هند عابدين، مدير عام الإدارة، ومديرَي المدرستين.

قامت خلال الزيارة بالمرور على الفصول الدراسية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكد من حضور الطلاب وتفاعلهم مع شرح المعلمين، مؤكده على أهمية تهيئة بيئة تعليمية داعمة تساعد الطلاب على التحصيل العلمي وتنمية مهاراتهم.

واستكمالاً للجولة، زارت الدكتورة وفاء رضا المكتبة المدرسية للاطلاع على تنظيمها والخدمات المقدمة للطلاب، وأشادت بما تحتويه من مصادر معرفية متنوعة تسهم في تنمية مهارات البحث والاطلاع، مؤكدة على أن المكتبة تمثل قلب المدرسة الثقافي ومكانًا يساهم في غرس حب القراءة وتنمية الفكر المستنير لدى الطلاب.

توجيهات لتفعيل الأنشطة الثقافية

ووجهت وكيل المديرية بأهمية تفعيل حصص المكتبة وتشجيع الطلاب على القراءة الحرة والمشاركة في الأنشطة الثقافية، مشددة على أن تنمية ثقافة القراءة تُعد أحد محاور بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

