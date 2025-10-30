التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوهى ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا فى اليابان، وذلك عقب توليه مهام ملف التعليم؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات التعليم المختلفة، فى إطار زيارته الرسمية إلى دولة اليابان.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والسفير راجي الإتربي سفير مصر في اليابان والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وفى مستهل اللقاء، قدم محمد عبد اللطيف تهنئته الخالصة لنظيره الياباني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، ومؤكداً حرص مصر الدائم على توطيد العلاقات التعليمية والتربوية مع اليابان والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في تطوير التعليم.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التطورات الإيجابية في مسار التعاون المصري الياباني فى مجال التعليم، حيث شهد العام الماضى منذ تولى الوزير محمد عبد اللطيف توسعًا كبيرًا تمثل في افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، إلى جانب تطوير مناهج الرياضيات بما يتوافق مع مخرجات التعلم اليابانية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين، فضلا عن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية عبر منصة "كيريو".

ومن جانبه، ثمن يوهى ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا فى اليابان مبادرة وزارة التربية والتعليم المصرية بإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بالتعاون مع المنصة اليابانية المتخصصة (كيريو)، والتي تمنح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الياباني.

وأشاد وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانى بالاتفاقية التي وقعها الوزير محمد عبد اللطيف مع جامعة هيروشيما، والتي تعتمد مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكذلك شهادة (توفاس) التي تعتمد من الجامعة، مما يجعل مصر من الدول الرائدة فى العالم التي يحصل طلابها على هذا الاعتماد الدولي المتميز.

وأشاد خلال اللقاء برؤية الوزير محمد عبد اللطيف وجهوده في فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية اليابانية، إلى جانب استكمال وتوسيع مجالات التعاون القائمة، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لهذه الجهود الرائدة.

كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ خطاب النوايا الموقع بين الجانبين بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني ودعم ذوي الإعاقة، واستعراض الخطوات التنفيذية لمتابعة مخرجات الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال مؤتمر التيكاد الأخير، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في تطوير التعليم وتبادل الخبرات.

