أعلنت إدارة الإعارات الخارجية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحديد مواعيد ومكان إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات الإعارة للدول غير الناطقة بالعربية، وذلك لشغل وظائف مديري المدارس للعامين الدراسيين 2025 / 2026 و2026 / 2027.

جدول المواعيد وفق المحافظات..

وأوضحت الإدارة أن المقابلات الشخصية ستبدأ يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، للمتقدمين من محافظات: السويس، الجيزة، الغربية، القليوبية، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، قنا، شمال سيناء، البحيرة، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، أسوان، القاهرة.

وتستكمل المقابلات يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، للمرشحين من محافظات: دمياط، مطروح، المنيا، جنوب سيناء، بني سويف، المنوفية، الوادي الجديد، سوهاج، كفر الشيخ.

وشددت الإدارة على أن من يتخلف عن الموعد المحدد لن تُعاد له المقابلة الشخصية مرة أخرى، لذا يتوجب على جميع المتقدمين الالتزام بالحضور في المواعيد المعلنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن مقر إجراء المقابلات سيكون بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تجهيز القاعات المناسبة لاستقبال المتقدمين وتوفير بيئة مريحة تضمن سير الاختبارات بشكل منظم وشفاف.

وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق معايير دقيقة في عملية الاختيار لضمان اختيار أفضل العناصر التربوية القادرة على إدارة المؤسسات التعليمية بالخارج بكفاءة وتميّز.

طريقة معرفة الأسماء المرشحة للمقابلات

ولفتت إدارة الإعارات الخارجية إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية من خلال زيارة صفحة إدارة الإعارات الخارجية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

