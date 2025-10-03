أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير تقييمات الأسبوع الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك لكلٍ من النظامين «البكالوريا» و«العام».

وأوضحت الوزارة أن التقييمات متاحة عبر المكتبة الإلكترونية على الموقع الرسمي للوزارة، وتشمل جميع المواد الدراسية المقررة بالفصل الدراسي الأول.

المواد المتاحة للتقييمات.

ووفقًا لما كشفت عنه الوزارة، فإن التقييمات تشمل مواد:

اللغة العربية.

اللغة الإنجليزية.

الرياضيات.

التربية الدينية.

العلوم المتكاملة.

التاريخ.

البرمجة والذكاء الاصطناعي.

الفلسفة والمنطق.

اللغات الأجنبية الثانية (الفرنسية، الألمانية، الصينية، الإسبانية، الإيطالية)، ويمكن للطلاب الدخول مباشرة عبر الرابط الرسمي للمكتبة الإلكترونية: ellibrary.moe.gov.eg.

التقييمات ضمن درجات أعمال السنة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه التقييمات تمثل جزءًا أساسيًا من درجات أعمال السنة، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لآلية التقييم. وتوزيع الدرجات يتم كالتالي:

15% لاختبار الشهر الأول.

15% لاختبار الشهر الثاني.

10% للسلوك والمواظبة.

15% لكشكول الحصة والواجبات.

15% للتقييم الأسبوعي.

المناهج الكاملة على المكتبة الإلكترونية.

كما أوضحت الوزارة أنها قامت برفع جميع مناهج الصف الأول الثانوي على المكتبة الإلكترونية الرسمية، حيث يمكن للطلاب تصفح المناهج باختيار المرحلة الدراسية، الصف الأول الثانوي، الفصل الدراسي الأول، ثم تحديد المادة المطلوبة.

