التعليم تُقر أحقية معلمي الحصة "رياض الأطفال" في العمل وسد العجز

كتب : أحمد الجندي

02:47 م 26/10/2025

رياض الأطفال

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحقية معلمي الحصة الذين يتم الاستعانة بهم لسد العجز في الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التعليم بالقاهرة، في العمل بمرحلة رياض الأطفال والمواد غير الأساسية خلال العام الدراسي 2024 /2025.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتغطية العجز في التخصصات الدراسية المختلفة وضمان انتظام سير العملية التعليمية في المدارس.

الاستعانة بمعلمي التعليم الفني لسد العجز

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضًا الاستفادة من معلمي التعليم الفني في بعض التخصصات التي تشهد نقصًا في الكوادر التعليمية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع المعلمين بما يخدم العملية التعليمية في جميع المراحل.

رياض الأطفال معلمي الحصة وزارة التربية والتعليم

