فتح باب تلقي إعارات المعلمين 2025 - الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقدم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الجاري، وذلك اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري وحتى 20 ديسمبر 2025، وفقًا للضوابط المعتمدة من الإدارة المركزية لشؤون العاملين.

و يستمر باب التقديم مفتوحًا لمدة تزيد على شهرين، تتيح خلالها الوزارة للمعلمين الراغبين في العمل بالخارج فرصة استيفاء أوراقهم وتسليمها للإدارة التعليمية التابعين لها تمهيدًا للفحص والمراجعة من قبل لجنة الإعارات.

حددت وزارة التربية والتعليم عددًا من المستندات التي يجب توافرها مع طلب الإعارة، وتشمل ما يلي:

استمارة أو بطاقة التقديم للإعارة مع استيفاء جميع البيانات المطلوبة.

صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، إلى جانب أي شهادات إضافية مثبتة في الطلب.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من جواز السفر.

صحيفة أحوال إلكترونية حديثة خاصة بالمعلمين.

صورة طبق الأصل من إقرار استلام العمل لأول مرة.

صور طبق الأصل من تقارير الكفاءة عن آخر عامين دراسيين.

صورة من قرار تغيير المسمى الوظيفي (إن وجد).

شهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي تثبت اللياقة الصحية.

صورة طبق الأصل من شهادة التجنيد أو الإعفاء منها.

ثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

اقرأ أيضاً:

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 للصفوف الابتدائية بالقاهرة

ورشة عمل تتضمن عروضًا تعليمية جذابة لأشكال الجراثيم والتعريف بالبكتيريا النافعة للأطفال

وفاة معلم داخل الفصل أثناء الشرح.. ونقابة المعلمين تتحرك لدعم أسرته