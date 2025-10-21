وفاة معلم داخل الفصل أثناء الشرح.. ونقابة المعلمين تتحرك لدعم أسرته

كتب- أحمد الجندي:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريرًا من النقابة الفرعية بشرق القاهرة، يفيد بوفاة ماهر عبد الله عبد الله، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة مجمع الإسكندرية التابعة لإدارة السلام التعليمية، أثناء أداء مهامه داخل أحد الفصول الدراسية.

وأوضحت النقابة الفرعية بشرق القاهرة أن "المعلم أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس لطلابه داخل الفصل، وتم نقله على الفور إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى".

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كلًا من سيد آدم، رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، وعبد الجواد البكري، رئيس اللجنة النقابية بالسلام، بالتواجد في المستشفى لمتابعة الموقف وإنهاء الإجراءات اللازمة، ومساندة أسرة المعلم في مصابها الأليم.

كما وجّه الزناتي بسرعة إنهاء المستحقات المالية للمعلم وتسليمها لأسرته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.