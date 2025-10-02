"وكيلة تعليم القاهرة" تتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس الوايلي

تابعت الدكتورة وفاء رضا، وكيلة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة الوايلي التعليمية.

وشملت الزيارة عدة مدارس منها، الأمل السمعية، ومدرسة الشهيد عماد على كامل الابتدائية، ومدرسة طلعت حرب الرسمية لغات، ومدرسة العباسية الفندقية الثانوية بنات، وكان في استقبالهم عاصم سمير، مدير عام الإدارة.

وتفقدت وكيلة المديرية، انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول والالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات الطلابية من خلال متابعة القوائم بجميع الفصول.

وحرصت على متابعة الطلاب داخل الفصول ومدى فهمهم للدروس، مؤكدة ضرورة الانضباط لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

واطمأنت وكيلة المديرية، على نظافة المدارس، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

اقرأ أيضًا:

ولي أمر يشتكي معلمًا بالاعتداء على ابنه بمدرسة في الجيزة.. و"التعليم" تحقق

وزير التعليم العالي يعلن مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية 2024/2025

بالصور.. أول رد من "التعليم" بشأن الاعتداء على طالب بمدرسة في شبرا