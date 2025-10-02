إعلان

"وكيلة تعليم القاهرة" تتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس الوايلي

كتب : أحمد الجندي

04:36 م 02/10/2025

وكيلة تعليم القاهرة

تابعت الدكتورة وفاء رضا، وكيلة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة الوايلي التعليمية.

وشملت الزيارة عدة مدارس منها، الأمل السمعية، ومدرسة الشهيد عماد على كامل الابتدائية، ومدرسة طلعت حرب الرسمية لغات، ومدرسة العباسية الفندقية الثانوية بنات، وكان في استقبالهم عاصم سمير، مدير عام الإدارة.

وتفقدت وكيلة المديرية، انتظام سير العملية التعليمية داخل الفصول والالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات الطلابية من خلال متابعة القوائم بجميع الفصول.

وحرصت على متابعة الطلاب داخل الفصول ومدى فهمهم للدروس، مؤكدة ضرورة الانضباط لتحقيق أعلى معدلات التفوق.

واطمأنت وكيلة المديرية، على نظافة المدارس، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وكيلة تعليم القاهرة

وكيلة تعليم القاهرة انتظام الدراسة مدارس الوايلي الدكتورة وفاء رضا

