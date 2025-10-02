أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق والمستندات وطريقة تقديم طلاب صفوف المرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثاني الثانوي، في مبادرة أشبال مصر الرقمية" المجانية والتي تقدمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المبادرة تستهدف إعداد جيل متميز من طلاب المدارس المصرية في مختلف مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، إن الأوراق والمستندات المطلوب تشمل التالي:

- صورة شهادة الميلاد.

- بيان النجاح 2024/2025.

- بيان قيد بالمدرسة 2025/2026.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) لولي الأمر (الأب والأم).

- وضع المستندات مجمعة في ملف PDF واحد بحجم لا يتعدى 2 ميجا وإرفاقه في استمارة التسجيل الإلكترونية.

ويمكن التسجيل بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الموقع الرسمي لمبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

