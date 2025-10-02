درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب المدارس محليًا ودوليًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط منح درجات حافز التفوق الرياضي لطلاب المدارس المشاركين في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المواهب الطلابية وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

أولًا: البطولات العالمية والأولمبية

المركز الأول: 40 درجة

المركز الثاني: 32 درجة

المركز الثالث: 24 درجة

المركز الرابع: 16 درجة

المركز الخامس: 13 درجة

المركز السادس: 10 درجات

وأكدت الوزارة أنه في حال مشاركة الطالب في أكثر من بطولة، يتم احتساب أعلى درجة فقط.

ثانيًا: البطولات الأفريقية والمتوسطية

المركز الأول: 32 درجة

المركز الثاني: 24 درجة

المركز الثالث: 16 درجة

المركز الرابع: 13 درجة

المركز الخامس: 10 درجات

المركز السادس: 7 درجات

ثالثًا: البطولات العربية

المركز الأول: 24 درجة

المركز الثاني: 16 درجة

المركز الثالث: 13 درجة

المركز الرابع: 10 درجات

المركز الخامس: 7 درجات

المركز السادس: 5 درجات

رابعًا: البطولات المحلية (بطولات الجمهورية)

المركز الأول: 16 درجة

المركز الثاني: 13 درجة

المركز الثالث: 10 درجات

المركز الرابع: 7 درجات

المركز الخامس: 5 درجات

المركز السادس: 3 درجات

وشددت الوزارة على أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو تحفيز الطلاب على المشاركة الرياضية، مع ضمان العدالة من خلال احتساب الدرجة الأعلى فقط عند تعدد المشاركات، بما يرسخ مبدأ التوازن بين التفوق الأكاديمي والأنشطة الرياضية.

اقرأ أيضاً:

ولي أمر يشتكي معلمًا بالاعتداء على ابنه بمدرسة في الجيزة.. و"التعليم" تحقق

وزير التعليم العالي يعلن مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية 2024/2025

بالصور.. أول رد من "التعليم" بشأن الاعتداء على طالب بمدرسة في شبرا