بدءًا من العام المقبل.. إطلاق شهادة "البكالوريا الفنية"



قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تعديل قانون التعليم الجديد يهدف إلى إعادة ضبط المعايير المنظمة للمدارس الفنية بالتعاون مع الوزارة، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية فنية تواكب المواصفات العالمية.



وأشار إلى أنه تم استحداث شهادة جديدة ضمن منظومة التعليم الفني تحت مسمى «البكالوريا الفنية»، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، كخطوة نحو تأهيل خريجين بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.



البكالوريا الفنية



وأوضح «بصيلة» أن إطلاق هذه الشهادة الجديدة يأتي استجابةً لمتطلبات المجتمع وسوق العمل، الذي يحتاج إلى كوادر فنية وتقنية مدرَّبة قادرة على تنفيذ خطط التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا النظام إلى رفع كفاءة الخريجين وربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.



اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني



وجاءت تصريحات رئيس الإدارة المركزية خلال فعالية إطلاق المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في مصر، التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، حيث أعلنت الهيئة عن ثمانية معايير وطنية تمثل الإطار المرجعي لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.



معايير وطنية لضمان جودة التعليم الفني



وتضمنت المعايير الوطنية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي والتقني ما يلي:



الإدارة والحوكمة.



الموارد المادية والتسهيلات الداعمة للتعلم.



الموارد البشرية.



التعليم والتعلم والتدريب.



تقييم الطلاب.



دعم الطلاب.



المشاركة المجتمعية والروابط مع سوق العمل.



ضمان الجودة والتحسين المستمر.



رفع كفاءة المؤسسات التعليمية



وأكدت الهيئة أن أهدافها الأساسية تتمثل في نشر ثقافة الجودة ووضع شروط ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني، إلى جانب دعم قدرات المؤسسات التعليمية والتدريبية على التقييم الذاتي ورفع جودة منظومة التعليم الفني والتقني.



كما تعمل الهيئة على التقييم الشامل لبرامج ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي لضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية، وتعزيز الثقة في مخرجات العملية التعليمية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي.



وأضافت الهيئة أن الإطار العام الذي تم وضعه يهدف إلى ضمان جودة برامج التعليم الفني والتكنولوجي والتقني والتدريب المهني، من خلال تحديد طرق التعليم والتعلم وأساليب التقييم الحديثة، إلى جانب تطوير مؤشرات قياس جودة الأداء التعليمي والتدريبي ومراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع المعايير العالمية.



