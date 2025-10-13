"التعليم" تناشد طلاب التعليم الفني بسرعة سداد المصروفات الدراسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، شددت فيها على ضرورة التزام طلاب مدارس التعليم الفني بسداد المصروفات الدراسية المقررة.

وبحسب خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أكدت الوزارة أن الهدف من هذا الإجراء هو توفير الخامات اللازمة للتدريبات العملية والحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل وحدات الخدمات الفنية بمختلف أنواعها «الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية»، بما يضمن تحقيق أهداف منظومة التعليم الفني في نظامي «الخدمات» و«العمال».

وأوضحت أن وحدات الخدمات الفنية تُعد كيانات تعليمية مستقلة تعتمد بشكل أساسي على الاشتراك السنوي الذي يدفعه الطلاب كمصدر وحيد لتغطية نفقاتها، والتي تشمل شراء خامات التدريب العملي، وصيانة المعدات والأجهزة، وتكاليف إعداد الامتحانات، وهيئات التدريس، والأجور، ومصاريف الإدارة واستهلاك المرافق وغيرها.

تطبيق القرار على نظام العمال

بيّنت الوزارة أن التعليمات تشمل أيضًا طلاب نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية، حيث يحق لهم حضور التدريبات العملية داخل المدرسة والمشاركة في الامتحانات التحريرية والعملية التي يتم إعدادها من قِبل إدارة المدرسة نفسها.

وأضافت أن نظامي «الخدمات» و«العمال» يمثلان مسارين موازين للتعليم الفني، يهدفان إلى توفير فرص تعليمية إضافية للفئات الراغبة في استكمال دراستها، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة وكفاءة العملية التعليمية داخل هذه الأنظمة.

التدريب المهاري

وأكدت وزارة التعليم أن التدريب المهاري يمثل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التعليم الفني، لدوره الحيوي في تأهيل الكوادر الفنية لسوق العمل وربط الجانب التعليمي بالجانب التطبيقي، مما يسهم في تعزيز فرص توظيف الخريجين بعد التخرج.

كما أشارت إلى أن نقص الموارد المالية لشراء الخامات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المدارس الفنية في تأهيل طلابها، ويمكن معالجة هذه المشكلة من خلال تحصيل المصروفات الدراسية المقررة لنظامي الخدمات والعمال.

التزام أولياء الأمور بالسداد

وافق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، من أبرزها:

- تحرير إقرار رسمي على أولياء أمور الطلاب الملتحقين بفصول الخدمات ونظام العمال في الصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بأنواعها الأربعة «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، يتعهدون فيه بسداد الرسوم الدراسية وقيمة الاشتراك السنوي مع بداية كل عام دراسي.

- في حال تخلف الطالب أو ولي أمره عن سداد المصروفات خلال أي سنة دراسية، يتم إنذار ولي الأمر والطالب بضرورة الالتزام بالسداد.

- إذا استمر عدم السداد، تُحال ملف الطالب إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لدراسة حالته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وضعه الدراسي.

