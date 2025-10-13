"التعليم" تُلزم المدارس بسرعة تسليم الكتب للطلاب دون ربطها بالمصروفات

وجّهت المديريات التعليمية والإدارات المختلفة تعليمات مشددة إلى المدارس بضرورة الإسراع في تسليم الكتب المدرسية للطلاب دون أي تأخير، مع متابعة دقيقة لعملية التسليم داخل كل مدرسة.

وشددت التعليمات على أن جميع الكتب وصلت بالفعل إلى مخازن المديريات قبل بدء العام الدراسي الجديد، مما يُلزم إدارات المدارس بسرعة توزيعها على الطلاب.



وأكدت المديريات، أنه يُمنع تمامًا ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات الدراسية، خاصة في مدارس اللغات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور، موضحة أن هذا الإجراء يأتي لضمان انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة دون عوائق مالية.

وأوضحت التعليمات أن أي مدير مدرسة يثبت تقصيره أو تأخره في تسليم الكتب للطلاب سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية تجاه أي جهة أو مسؤول يتسبب في تعطيل وصول الكتب للطلاب في الوقت المحدد.



