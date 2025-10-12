التعليم تحدد ضوابط جديدة للاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز بالمدارس

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بشأن إجراءات سد العجز بالمدارس، وذلك عبر تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة لمسابقة الـ30 ألف معلم، وتظلمات الدفعة الثانية، إضافة إلى معلمي نسبة الـ5%.

وأكدت الوزارة أنه بعد هذه الخطوات سيتم الاستعانة بمعلمي الحصة وفق ضوابط محددة لضمان استمرارية العملية التعليمية وتغطية الاحتياجات التعليمية في مختلف المدارس.

شروط الاستعانة بمعلمي الحصة

حددت الوزارة مجموعة من المعايير للمعلمين المستعان بهم، تشمل:

أن يكون قد عمل بالحصة فعليًا لمدة ثلاث سنوات فأكثر.

أن يمتلك المؤهل التربوي المناسب.

أن يكون الأكبر سنًا عند اختيار المرشحين.

ملاءمة المؤهل الجامعي الرئيسي للتخصص الذي عمل به، ويكون الموجه المختص هو من يحدد ذلك.

أن يكون لديه كود وظيفي مسجل على موقع وزارة التربية والتعليم.

اجتياز الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، وفق الأسماء الواردة في الكشوف المرسلة.

سد عجز المواد الأساسية

حددت الوزارة نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة أسبوعيًا وبحد أقصى 24 حصة، كما سيتم الاستعانة بمعلمي الحصة لتغطية عجز مواد التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) بعد موافقة الموجه المختص، تلبية للحاجة الماسة لكوادر مؤهلة في هذا المجال.

دعم المناطق النائية

شملت التعليمات ضرورة الاستعانة بمعلمات بالحصة في تخصص رياض الأطفال في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، بحيث تتواجد معلمة واحدة على الأقل داخل كل قاعة لتوفير التعليم الأمثل للطلاب الصغار.

مسؤولية مدير المدرسة

أكدت الوزارة أن مدير المدرسة هو المسؤول بالكامل عن تطبيق المعايير والشروط المنصوص عليها، وضمان الالتزام الدقيق بالآليات المعتمدة.

