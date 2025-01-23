أكاديمية المعلمين: فتح باب التسجيل لبرنامج تطبيقات تربوية للمعلمين المساعدين

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم حصول المعلمين المساعدين على برنامج "تطبيقات تربوية للمعلم المساعد"، والذي يعد أحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

وأوضحت الأكاديمية، أنه سيتم إتاحة المنصة الرقمية للتسجيل في البرنامج التدريبي عبر منصة "المعلم"، حيث يمكن للمعلمين المساعدين التقدم من 27 يناير حتى 20 فبراير وذلك خلال هذه الفترة، سيتمكن المعلمون من الاطلاع على المادة التدريبية وحجز الاختبارات أونلاين، على أن يكون آخر موعد لأداء الاختبارات يوم الخميس 27 فبراير، وفقًا لما تم حجزه مسبقًا على موقع الأكاديمية.

كما شددت الأكاديمية، على ضرورة تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية، جميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، بالإضافة إلى نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديريات التعليمية لضمان إعلام المعلمين المساعدين بالموعد المحدد.

وأكدت الأكاديمية، أنه سيتم إعادة فتح باب الحصول على البرنامج في شهور يوليو، أغسطس، وسبتمبر 2025 لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة الحالية.

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