ثالث أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاوت في صعوبة الاختبارات وسهولة الإنجليزي

كتب- أحمد الجندي:

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، مشيرة إلى تفاوت في ردود أفعال الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة الامتحانات.

وأوضحت الحزاوي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن طلاب وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة أعربوا عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ووصفوه بأنه خالٍ من التعقيدات.

وأشاد طلاب محافظة القاهرة بامتحان مادة الجبر، الذي جاء سهلًا ومباشرًا، بينما عبر طلاب محافظة الإسكندرية عن ارتياحهم لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي وصفوه بالميسر.

ونوهت الحزاوي بأنه في محافظة الإسماعيلية، جاء امتحان اللغة الإنجليزية سهلًا، وأسهم في رسم البهجة على وجوه الطلاب، بينما عبَّر طلاب محافظة القليوبية عن رضاهم عن امتحان الإنجليزي، مؤكدين أنه كان بسيطًا وخاليًا من أية شكوى.

واشتكى طلاب محافظة الشرقية من صعوبة امتحان الهندسة؛ حيث أكدوا أنه جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وكانت أسئلته غير مباشرة وطويلة، مما تطلب وقتًا كبيرًا للتفكير.

وشهدت جروبات شاومينج عبر تطبيق "تليجرام" تداول صور زُعم أنها تخص امتحانات المواد التي يؤديها الطلاب حاليًّا، ودعت الحزاوي وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات صارمة في حالة ثبوت وقائع الغش، مؤكدةً أن الغش يضيع مجهود الطلاب المجتهدين.

يُذكر أن قرابة مليون و200 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية، وفقًا لجداول الامتحانات التي تستمر حتى 23 يناير 2025.

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