ننشر نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي بالقاهرة

تعليم القاهرة: لجان الشهادة الإعدادية 2025 مستعدة لاستقبال الطلاب

يعقد الاثنين المقبل.. ننشر نماذج امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي 2025، حيث يعقد امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى يوم الاثنين الموافق 20 يناير بمدارس القاهرة.

شكل نموذج امتحانات مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025 تحتوي علي عدة جوانب منها:

أولاً: التعبير.

ثانياً: القراءة.

ثالثاً: النصوص.

رابعاً: النحو.

خامساً: الخط.

سادساً: الإملاء.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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