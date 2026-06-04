تنطلق اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي أكثر من 2 مليون و22 ألف طالب وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي داخل اللجان المخصصة بالمحافظات المختلفة.

وأنهت المديريات التعليمية كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الامتحانات، بداية من إعداد الأسئلة وفق المواصفات المعتمدة، وإعلان الجداول داخل المدارس وعبر الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية، وصولًا إلى تجهيز اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب.

كما حرصت المديريات على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، من خلال التأكد من جاهزية القاعات وتوفير وسائل التهوية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.