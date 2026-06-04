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اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني لـ2 مليون طالب بالمحافظات

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 04/06/2026

الشهادة الإعدادية

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تنطلق اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي أكثر من 2 مليون و22 ألف طالب وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي داخل اللجان المخصصة بالمحافظات المختلفة.

وأنهت المديريات التعليمية كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الامتحانات، بداية من إعداد الأسئلة وفق المواصفات المعتمدة، وإعلان الجداول داخل المدارس وعبر الصفحات الرسمية للإدارات التعليمية، وصولًا إلى تجهيز اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب.

كما حرصت المديريات على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، من خلال التأكد من جاهزية القاعات وتوفير وسائل التهوية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

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الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

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اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني لـ2 مليون طالب بالمحافظات

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