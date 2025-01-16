خبير: التطوير الشامل للتعليم يبدأ من العلوم النفسية والتربوية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أيمن عبدالعزيز، الخبير النفسي والتربوي، أن الشعب المصري بذل جهودًا كبيرة على مدار سنوات طويلة في محاولة لتطوير نظام الثانوية العامة.

أوضح خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن محاولات التطوير المتكررة، مثل إدخال التابلت أو تعديل نظام التعليم بين الأدبي والعلمي، كانت تفتقر أحيانًا إلى رؤية علمية متكاملة، مما جعل هذه الجهود غير فعّالة بالشكل المطلوب.

وأكد الدكتور عبدالعزيز أن أي تطوير ناجح يجب أن يُبنى على أسس علمية راسخة تستند إلى علوم النفس التربوي والتعليم الأكاديمي والتطبيقي فهذه العلوم توفر الإطار العام لأي برنامج تعليمي جديد، وتساعد في تصميم المناهج وطرق التدريس بما يحقق الأهداف المنشودة.

وأضاف أن النظام التعليمي الذي يطمح إليه المصريون يجب أن يكون قادرًا على تخريج علماء ومبدعين وكوادر مؤهلة لسوق العمل، وهذا يتطلب تطويرًا شاملاً.

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