وزير التعليم: قرارتنا تهدف لتحسين مستوى الطلاب وتحقيق رضا أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:



قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كانت تهدف إلى مصلحة الطلاب، مشيرًا إلى أهمية متابعة تأثير هذه القرارات على مستوى الطلاب.



جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح “البكالوريا المصرية”، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي



وأوضح " عبد اللطيف أنه “من المهم أن يشعر ولي الأمر بتحسن مستوى ابنه بعد الامتحانات”.



وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نتائج ملموسة في تحسين جودة التعليم، من خلال تنفيذ القرارات التي تدعم تطوير المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية بشكل عام.



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