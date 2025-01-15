البكالوريا المصرية.. تصريحات مهمة من وزير التعليم بشأن تدريس اللغة الأجنبية الثانية

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام التعليمي الحالي يعاني من عدة تحديات، أبرزها مشكلات كثافة الطلاب وعجز المعلمين، مشيرًا إلى أن الأسر تواجه صعوبة كبيرة في متابعة دراسة أبنائهم، خاصة في ظل تدريس 32 مادة.

وأوضح " عبداللطيف" أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كالفرنسية يشكل تحديًا، حيث لا توجد دولة في العالم تدرس هذه المادة بنفس الطريقة.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مقترح "البكالوريا المصرية"، بحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن التعليمي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها حاليًا ليست نهائية، لافتًا إلى أن أكبر مشكلة تواجه النظام التعليمي في مصر تتعلق بالكثافة الطلابية وعجز المعلمين، وهو ما يستدعي اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة للتغيير والتحسين.

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