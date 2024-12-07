كيف تستعد الأسرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول؟..خبير تربوي يوضح

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، إن معظم الأسر المصرية تستعد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحاً أنه يجب تشجيع الأبناء على أن يبذلوا أقصى جهد وأن يصلوا لأعلى مستوى من الأداء لتحقيق أقوي النتائج.

النصائح التي يجب اتباعها للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأوضح " حجازي" في تصريحات صحفية له، أنه يجب على الأسر اتباع تلك النصائح وهي:

- يجب أن ترى الأسرة الامتحانات كفرصة لمعرفة مستوى تقدم الطالب بدلاً من مجرد وسيلة للحصول على درجات.

- التركيز على أن يبذل الطالب جهده وفقًا لقدراته، وليس بالضرورة التفوق على الآخرين.

- إظهار الثقة في قدرات الأبناء والاهتمام بهم دون ربط ذلك بالنتائج.

- تجنب إظهار التوتر والقلق أمام الأبناء، لأن ذلك قد ينتقل إليهم ويؤثر على أدائهم.

- تخصيص وقت أكبر للدراسة مع الاحتفاظ ببعض الأنشطة الترفيهية لتجنب الإجهاد.

- إعداد خطة يومية تشمل مراجعة المواد وحل التدريبات بشكل متوازن قبل الامتحانات.

- تخصيص وقت للاستفادة من المواد المتاحة عبر المنصات الإلكترونية مثل "مدرستنا" والقنوات التعليمية.

- تحديد وقت معين للمذاكرة، مع استراحات منتظمة (30 دقيقة للصفوف الابتدائية و40 دقيقة للمرحلة الإعدادية).

- التواصل مع المعلمين أو المدرسة في حال وجود صعوبة لدى الطالب في مادة معينة.

- تشجيع الطالب على استخدام التلخيص، التدريبات، الألوان، الرسوم، والتكرار لتحسين استيعابه.

- تقديم وجبات غذائية متوازنة تدعم وظائف المخ.

- التأكد من حصول الطالب على 8 ساعات من النوم يوميًا لتعزيز التركيز.

- تخصيص وقت للتمارين البسيطة لتحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر.

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