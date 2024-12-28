موعد امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة 2025



كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الأول الثانوي والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي بمدارس الجيزة 2025 كالتالى:

- يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

- يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

- يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة التاريخ.



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