لم يتم العثور على نتائج البحث

فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

موعد امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" بمدارس القاهرة 2025

04:48 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الثاني الثانوي " الشعبة الأدبية" والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثانى الثانوى أدبي بمدارس القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" بمدارس القاهرة كالتالي:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة التاريخ.

يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة علم النفس.

امتحانات الترم الاأول ثانية ثانوي

اقرأ أيضاً:

" التعليم" تقرر عقد تدريبات للمعلمين بالمدارس الفنية.. تعرف علي المواعيد

"التعليم" تعلن عن مسابقة دينية للطلاب بالتعاون مع "الأوقاف".. تعرف على الضوابط

ماهي خطوات استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد والاستبدال؟

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة امتحانات الترم الأول الصف الثاني الثانوي مدارس القاهرة الشعبة الأدبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* تنسيق الشهادات المعادلة.. 81% للطب و71% للعلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية
* أول تعليق من التعليم بشأن إلغاء مادة الحاسب الآلي في المرحلة الثانوية
* من سيقوم بتدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي؟ الوزارة ترد