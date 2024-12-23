موعد امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" بمدارس القاهرة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025، للصف الثاني الثانوي " الشعبة الأدبية" والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 16 يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثانى الثانوى أدبي بمدارس القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن جدول امتحانات الترم الأول للصف الثاني الثانوي "الشعبة الأدبية" بمدارس القاهرة كالتالي:

يوم السبت 11 يناير: امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الأحد 12 يناير : امتحان مادة الرياضيات.

يوم الاثنين 13 يناير: امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الثلاثاء 14 يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأربعاء 15 يناير: امتحان مادة التاريخ.

يوم الخميس 16 يناير: امتحان مادة علم النفس.

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