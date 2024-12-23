المدارس المصرية اليابانية تفتح باب التقديم للعام الدراسي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المدارس المصرية اليابانية عن فتح باب الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية، من خلال صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للعام الدراسى الجديد 2025 وذلك خلال الأيام المقبلة.

وفى سياق آخر، قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتًا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم 55 مدرسة في مصر.

وأوضح "عبد اللطيف"، أن الوزارة تدرس المنهج المصري كاملًا داخل المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى أن أنشطة التوكاتسو اليابانية التي يتم تطبيقها داخل هذه المدارس، حيث وصف تجربة المدارس المصرية اليابانية، الجيدة والممتازة و المنضبطة.

ومن جانبه، أشادت كارين ماكيشيما، البرلمانية اليابانية والوزيرة السابقة للشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والإصلاح التنظيمي باليابان، بالنجاحات التي حققتها مصر في تطبيق نظام التعليم على النمط الياباني في المدارس المصرية اليابانية، مؤكدة على أهمية الاستفادة من تجربة مصر في دعم اليابان للتنمية في أفريقيا في مجال التعليم.

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