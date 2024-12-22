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مواعيد امتحانات منتصف العام بمدارس القاهرة 2025

08:23 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مواعيد منتصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) للعام الدراسى الحالى 2024/2025.

مواعيد امتحانات منتصف العام بمدارس القاهرة 2025

وأوضحت المديرية أن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد 11 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 5 يناير 2025 وتشتمل علي المراحل الأتية:

- المرحلة الابتدائية: تشمل امتحانات للصفوف من الثالث حتى السادس الابتدائي.

- المرحلة الإعدادية: تشمل امتحانات لصفوف الأول والثاني الإعدادي.

- المرحلة الثانوية: تشمل امتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي.

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مديرية التربية والتعليم بالقاهرة صفوف النقل مواعيد امتحانات منتصف العام
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