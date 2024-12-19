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اليوم.. "التعليم" تكرم الفائزين بالمعرض الدولى للعلوم والهندسة

10:56 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:
يكرّم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف اليوم الخميس الطلاب الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF)، وهو حدث علمي عالمي يجمع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من الفئة العمرية 14-18 سنة.

يشارك في المعرض طلاب مرشحون من معارض محلية في دولهم، حيث يتم عرض مشروعاتهم المبتكرة أمام لجان تحكيم دولية. يُقام هذا الحدث سنويًا في شهر مايو، ويعد فرصة للطلاب لعرض مهاراتهم العلمية والإبداعية والتنافس على مستوى عالمي.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفالية تأتي في إطار تشجيع الابتكار والبحث العلمي بين الشباب المصري ودعم جهودهم لتمثيل بلادهم في المحافل الدولية.

وزير التربية والتعليم المعرض الدولى للعلوم والهندسة محمد عبد اللطيف
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