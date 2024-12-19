بها 5 تخصصات.. كل ماتود معرفته عن مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي، أحد أهم مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعمل على تطبيـق المعاييــر الـدوليـة في طـرق التدريس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربيــة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

مميزات مدرسة محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن المميزات كالتالي:

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب أثناء فترة التدريب.

تخصصات المدرسة

- تشطيبات وصيانة معمارية.

- التبريد والتكييف.

- الكهرباء.

- الشبكات المتخصصة للمنشآت.

- التجارة.

شروط القبول بالمدرسة

- أن يكون حاصل علي الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

-أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية.

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