تقييمات الصف الأول والثاني الابتدائي.. تعرف على أراء أولياء الأمور

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بإجراء تقييمات للصف الأول والثاني الابتدائي جدلاً بين أولياء الأمور، حيث تنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض، ويمكن تحليل الموقف في أن بعض أولياء الأمور يرون أن التقييمات تجعل الأطفال أكثر انخراطًا في العملية التعليمية، و تدفعهم للبحث والتفكير، وهو ما ينمي مهاراتهم التحليلية والإبداعية في هذا العمر المبكر، كما أن التقييمات تشجع الطلاب على متابعة الدراسة أولاً بأول بدلاً من التراخي، مما يسهم في ترسيخ المعلومات في أذهانهم.

ويرى البعض الأخر أن التقييمات قد تسبب ضغطًا نفسيًا على الأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة، مع وجود كثافة طلابية عالية عجز في أعداد المدرسين، قد لا يتم تنفيذ التقييمات بطريقة عادلة ومنصفة للجميع.

أراء أولياء الأمور عن تقييمات الصف الأول والثاني الإبتدائي

وجاءت آراء أولياء الأمور عن طريق " مناقشات حوار مجتمعي" في التعليم علي تطبيق " واتساب"، والتي جاءت كالتالي:

قال عصام أبو يوسف: " بعض المدرسين متضايق من القرار وده لانه مش متعود ان فيه توجيه ومراقبة وقوافل بتزور المدرسة صباحاً لتفقد عدد التقييمات ومراجعة كراسات الطلاب ومتابعة الطلاب".

وأضافت إحدى أولياء الأمور: أنا أرى ان التقييمات مفيدة حتى لو الطلاب مش حابينها حتى لو هم بينقلوها من الجروبات زى مافى ناس قالت فعلى الاقل و هما بيحلوا التقييمات دى بتعتبر مذاكرة أفضل ما المناهج بتتكون لنهاية الترم ".

ومن جانبه قالت " دعاء إمام: " للأسف حاليا الضرر اكبر من الاستفادة بسبب كثافة الطلاب و عجز الاشراف و المدرسين و غياب الضمير إلا من رحم ربي".

وقالت إحدى أولياء الأمور:" التقييمات مفيدة للطلاب لأنها علي الأقل بتخليهم يدوروا على الإجابة و التدوير فى حد ذاته بيساعد ان المعلومة تثبت فى دماغهم".

وأضافت ميرفت محمود: " التلميذ مش محتاج للتقييمات علشان يحضر للمدرسه ما احنا زمان كنا بنحضر واولادنا قبل الكورونا كانت بتحضر يعني مش التقييمات السبب علي فكرة أصلا فيه طلاب كتير بتغيب عادي يوم التقييمات اللي يخلي الطالب يحب المدرسه أولا معاملة المدرس وتشجيعه وحبه ليهم ويجذبهم بطريقته وتاني حاجه قرار جازم بالحضور من الجهات المسؤولة مش اكتر وبعدين كفايه الامتحانات كل شهر لكن التقييمات ضغط فعلا على الجميع بدل ما نشرح ونراجع ونلاقي وقت أكتر لا نحاول نخلص الأداء وبعدها التقييم والدروس حسب الخطة الزمنية ومشقة علي الجميع".

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